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13 лет назад в небе над Тульской областью взорвали самолет: архивный фоторепортаж
фото из архива «Слободы».

13 лет назад в небе над Тульской областью взорвали самолет: архивный фоторепортаж

24 августа 2004 года смертницы взорвали самолет «Москва-Волгоград» в небе над Тульской областью. В авиакатастрофе погибли 35 пассажиров и 8 членов экипажа.

24 августа 2004 года над Тульской областью потерпел крушение самолет ТУ-134. Самолет «Москва — Волгоград» упал в районе посёлка Бучалки Кимовского района.

В авиакатастрофе погибли все 35 пассажиров, 8 членов экипажа и террористка-смертница.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Волга-авиаэкспресс», с 35 пассажирами на борту, вылетел в начале одиннадцатого из аэропорта «Домодедово». В это же время с этого же аэропорта Москвы в Сочи вылетел еще один ТУ-154 с 44 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, принадлежащий авиакомпании «Сибирь».

Почти через час после вылета ТУ-134 и ТУ-154 из аэропорта точки, обозначающие лайнер, исчезли с радаров. По первоначальной информации, экипажи лайнеров успели подать сигнал бедствия. Оба самолета разбились.

ТУ-154 упал на территории Ростовской области, ТУ-134 — в Кимовском районе Тульской области.

 

По сигналу, поступившему из населенного пункта Бучалки Кимовского района, сотрудники ПЧ-55 выехали на место возгорания. В нескольких сотнях метров от поселка они нашли горящий хвост самолета.

Расследование уголовного дела о крушении обоих самолетов закончилось только в апреле 2007 года. Следователи установили, что самолёты взорвали завербованные чеченскими сепаратистами шахидки Аманат Нагиева и Сацита Джебирханова. Находясь на борту самолёта, они привели в действие взрывные устройства.

Место, где установлен памятный знак, жители села Бучалки теперь называют «волгоградским».

Галерея
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 1
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 2
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 3
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 4
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 5
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 6
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 7
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 8
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 9
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 10
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 11
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 12
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 13
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 14
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 15
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 16
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 17
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 18
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 19
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 20
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 21
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 22
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 23
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 24
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 25
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 26
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 27
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 28
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 29
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 30
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 31
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 32
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 33
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 34
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 35
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 36
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 37
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 38
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 39
13 лет назад над Тульской областью террористы взорвали самолет «Москва - Волгоград», Фото: 40
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:20 0
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авиакатастрофаТУ-134самолет

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