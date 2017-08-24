13 лет назад в небе над Тульской областью взорвали самолет: архивный фоторепортаж

фото из архива «Слободы».

24 августа 2004 года смертницы взорвали самолет «Москва-Волгоград» в небе над Тульской областью. В авиакатастрофе погибли 35 пассажиров и 8 членов экипажа.

24 августа 2004 года над Тульской областью потерпел крушение самолет ТУ-134. Самолет «Москва — Волгоград» упал в районе посёлка Бучалки Кимовского района.

В авиакатастрофе погибли все 35 пассажиров, 8 членов экипажа и террористка-смертница.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Волга-авиаэкспресс», с 35 пассажирами на борту, вылетел в начале одиннадцатого из аэропорта «Домодедово». В это же время с этого же аэропорта Москвы в Сочи вылетел еще один ТУ-154 с 44 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, принадлежащий авиакомпании «Сибирь».

Почти через час после вылета ТУ-134 и ТУ-154 из аэропорта точки, обозначающие лайнер, исчезли с радаров. По первоначальной информации, экипажи лайнеров успели подать сигнал бедствия. Оба самолета разбились.

ТУ-154 упал на территории Ростовской области, ТУ-134 — в Кимовском районе Тульской области.

По сигналу, поступившему из населенного пункта Бучалки Кимовского района, сотрудники ПЧ-55 выехали на место возгорания. В нескольких сотнях метров от поселка они нашли горящий хвост самолета.

Расследование уголовного дела о крушении обоих самолетов закончилось только в апреле 2007 года. Следователи установили, что самолёты взорвали завербованные чеченскими сепаратистами шахидки Аманат Нагиева и Сацита Джебирханова. Находясь на борту самолёта, они привели в действие взрывные устройства.

Место, где установлен памятный знак, жители села Бучалки теперь называют «волгоградским».