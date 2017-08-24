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Куркинская компания «Ремонт» задолжала сотрудникам 375 тысяч рублей
Фото: портал правительства Тульской области

Куркинская компания «Ремонт» задолжала сотрудникам 375 тысяч рублей

В региональном правительстве обсудили долги тульских предприятий по заработной плате и налоговым платежам в бюджет Тульской области.

24 августа в региональном правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет Тульской области.

Комиссия рассмотрела вопрос погашения задолженности куркинской компании ООО «Ремонт». На данный момент общий долг предприятия превышает 3,5 млн рублей. Из них 375 тыс. рублей составляет задолженность по заработной плате перед 20 работниками. Остальная часть долга – платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Генеральный директор компании заявила, что погасить долг по зарплате предприятие планирует до 1 октября этого года.

Ещё одним вопросом, рассмотренном на заседании, стал долг ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт» перед работниками, а также по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.   

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:23 0
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