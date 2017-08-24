Тульские велогонщики в составе сборной России побили мировой рекорд на первенстве мира

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На первенстве мира по велоспорту на треке в итальянском Монтекьяри в первый день соревнований тульские спортсмены в составе сборной России завоевали две золотые медали и установили два мировых рекорда.

В командном спринте юниоры — туляки Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и москвич Павел Ростов — в финальном заезде почти на секунду опередили спортсменов из Германии и завоевали золотую медаль.

Велогонщики установили новый мировой рекорд в этом виде программы — 44.209!

Тулячка Ксения Андреева с москвичками Полиной Ващенко и Яной Тыщенко в командном спринте тоже добыли золото.

Тульские спортсмены - воспитанники СШОР « Велосипедный спорт».