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Тульские велогонщики в составе сборной России побили мировой рекорд на первенстве мира
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские велогонщики в составе сборной России побили мировой рекорд на первенстве мира

Наши спортсмены завоевали два золота!

На первенстве мира по велоспорту на треке в итальянском Монтекьяри в первый день соревнований тульские спортсмены в составе сборной России завоевали две золотые медали и установили два мировых рекорда.

В командном спринте юниоры — туляки Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и москвич Павел Ростов — в финальном заезде почти на секунду опередили спортсменов из Германии и завоевали золотую медаль.

Велогонщики установили новый мировой рекорд в этом виде программы — 44.209!

Тулячка Ксения Андреева с москвичками Полиной Ващенко и Яной Тыщенко в командном спринте тоже добыли золото.

Тульские спортсмены - воспитанники СШОР « Велосипедный спорт».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 +6
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