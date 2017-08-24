Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульские велогонщики в составе сборной России побили мировой рекорд на первенстве мира
Наши спортсмены завоевали два золота!
На первенстве мира по велоспорту на треке в итальянском Монтекьяри в первый день соревнований тульские спортсмены в составе сборной России завоевали две золотые медали и установили два мировых рекорда.
В командном спринте юниоры — туляки Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и москвич Павел Ростов — в финальном заезде почти на секунду опередили спортсменов из Германии и завоевали золотую медаль.
Велогонщики установили новый мировой рекорд в этом виде программы — 44.209!
Тулячка Ксения Андреева с москвичками Полиной Ващенко и Яной Тыщенко в командном спринте тоже добыли золото.
Тульские спортсмены - воспитанники СШОР « Велосипедный спорт».
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