В Тульской области откроется новый фермерский рынок

Фото из архива.

Это первая очередь Тульского сельскохозяйственного центра (пункта закупки и распределения фермерской продукции), реализуемого на территории площадью 10 га.

На новом фермерском рынке покупателей ждёт свежая, сезонная, чистая, честная и вкусная еда. Овощи, зелень, мясо и птица, сыры и молочные продукты, заготовки и многое другое доступны из первых рук по ценам производителя.

В настоящее время уже прошли сертификацию и заключили договора на аренду торговых мест более 40 фермеров, в основном из Тульской области. В перспективе предполагается привлечь на рынок фермеров из других областей центральной России: Московской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Владимирской.

В день открытия гостей и покупателей ждут дегустации, мастер-классы, живая музыка и насыщенная развлекательная программа.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил создать фермерский рынок, который станет новой гастрономической и туристической достопримечательностью региона, откроет дополнительные каналы сбыта для местных фермеров и создаст рабочие места.

Благодаря такой кооперативной экономике, малые и средние фермерские хозяйства займут большую долю на российском рынке продовольствия. Индивидуальные и корпоративные покупатели, в свою очередь, получат вкусные, свежие и натуральные продукты по доступной цене.

Архитектурный облик рынка разработал Антон Кочуркин — один из создателей знаменитого фестиваля «Архстояние» в деревне Никола-Ленивец и руководитель бюро «8 линий». По словам архитектора, главное в новом рынке — демократичность, экологичность и кооперация как модель нового сельского уклада. Поэтому в качестве основного материала было выбрано дерево. «Прообразом рынка послужил традиционный двускатный деревянный ларёк, — говорит А. Кочуркин. — Последние деревянные постройки такого типа исчезли в 70-х годах XX века».