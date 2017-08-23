Туляков приглашают в «Ясную Поляну» на день рождения Льва Толстого
9 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 189-й годовщине со дня рождения писателя. Вход на территорию «Ясной Поляны» будет свободным.
Праздник начнется в 10.00, когда гости усадьбы соберутся, чтобы послушать традиционное «Слово о Толстом». Российские писатели — участники Международных писательских встреч поделятся своими суждениями о том, насколько толстовские мысли созвучны современному обществу.
С 11.00 до 13.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских, а с 14.00 все желающие смогут приобрести билеты на стандартные обзорные экскурсии.
Фрагмент фотографии «
Л. Н. Толстой и И. Е. Репин».
18 декабря 1908 г., фото из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».
В 13.00 на площадке перед домом писателя состоится концерт Государственного академического русского хора им.
Хор имени А. В. Свешникова.
Гольденвейзер и Танеев были близкими друзьями семьи и часто гостили в «Ясной Поляне», где исполняли произведения любимых композиторов Толстого —
Лев Толстой был известным любителем и знатоком музыки. Писатель мог часами не отходить от фортепиано, играть в четыре руки с Софьей Андреевной или детьми.
Он даже обучал музыкальной грамоте и пению учеников своей Яснополянской школы. О том, как тонко чувствовал музыку Лев Николаевич, можно судить по воспоминанию его сына — композитора и пианиста Сергея Львовича Толстого: «Я не встречал в жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец».