Туляков приглашают в «Ясную Поляну» на день рождения Льва Толстого

9 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 189-й годовщине со дня рождения писателя. Вход на территорию «Ясной Поляны» будет свободным.

Праздник начнется в 10.00, когда гости усадьбы соберутся, чтобы послушать традиционное «Слово о Толстом». Российские писатели — участники Международных писательских встреч поделятся своими суждениями о том, насколько толстовские мысли созвучны современному обществу.

С 11.00 до 13.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских, а с 14.00 все желающие смогут приобрести билеты на стандартные обзорные экскурсии.



Фрагмент фотографии « Л. Н. Толстой и И. Е. Репин».

18 декабря 1908 г., фото из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В 13.00 на площадке перед домом писателя состоится концерт Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова . В исполнении музыкального коллектива прозвучат произведения Петра Чайковского, Александра Гольденвейзера, Сергея Танеева, а также русские народные песни.



Хор имени А. В. Свешникова.

Гольденвейзер и Танеев были близкими друзьями семьи и часто гостили в «Ясной Поляне», где исполняли произведения любимых композиторов Толстого — Моцарта , Шопена, Шумана, Бетховена, Чайковского , Глинки .

Лев Толстой был известным любителем и знатоком музыки. Писатель мог часами не отходить от фортепиано, играть в четыре руки с Софьей Андреевной или детьми.

Он даже обучал музыкальной грамоте и пению учеников своей Яснополянской школы. О том, как тонко чувствовал музыку Лев Николаевич, можно судить по воспоминанию его сына — композитора и пианиста Сергея Львовича Толстого: «Я не встречал в жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец».