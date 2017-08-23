Какие улицы Тулы останутся без света 24 августа
Плановые отключения сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут с 9 до 17 часов.
Ремонт и профилактика электросетей пройдут в четверг по следующим адресам:
- ул. Некрасова, 54, 54-а,
- ул. Перекопская, 5, 5-а,
- ул. Халтурина, 1,
- ул. Революции, 33, 21, 27, 29,
- ул. Демонстрации, 22, 24-в,
- Лейтейзена, 12-г,
- ул. Пионерская, 1, 52-70-а (чётн.), 37-61 (нечётн.), 23, 73-б,
- ул. Войкова, 22-а, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- ул. Тургеневская, 13,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
- ул. Гагарина, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- ул. Генерала Горшкова, 20,
- 3-й Горьковский пр-д, 6, 8,
- п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 54, 1, 56,
- ул. Жуковского, 1, 2, 3, 4,
- ул. Новосёлов, 7,
- ул. Железнодорожная, 34, 36, 38, 40,
- ул. Комсомольская, 226-а,
- 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
- п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.),
- 1-й Фестивальный пр-д, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.),
- 2-й Фестивальный пр-д, 2-а, 2-24 (чётн.),
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23, 31,
- ул. Оборонная, 27.
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