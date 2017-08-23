новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без света 24 августа

Какие улицы Тулы останутся без света 24 августа

Плановые отключения сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут с 9 до 17 часов.

Ремонт и профилактика электросетей пройдут в четверг по следующим адресам:

  • ул. Некрасова, 54, 54-а,
  • ул. Перекопская, 5, 5-а,
  • ул. Халтурина, 1,
  • ул. Революции, 33, 21, 27, 29,
  • ул. Демонстрации, 22, 24-в,
  • Лейтейзена, 12-г,
  • ул. Пионерская, 1, 52-70-а (чётн.), 37-61 (нечётн.), 23, 73-б,
  • ул. Войкова, 22-а, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
  • ул. Тургеневская, 13,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
  • ул. Гагарина, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • ул. Генерала Горшкова, 20,
  • 3-й Горьковский пр-д, 6, 8,
  • п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 54, 1, 56,
  • ул. Жуковского, 1, 2, 3, 4,
  • ул. Новосёлов, 7,
  • ул. Железнодорожная, 34, 36, 38, 40,
  • ул. Комсомольская, 226-а,
  • 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.),
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.),
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-а, 2-24 (чётн.),
  • ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
  • ул. Колетвинова, 8-23, 31,
  • ул. Оборонная, 27.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электричестваплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинский химкомбинат будет разрабатывать материалы для военной авиации
Алексинский химкомбинат будет разрабатывать материалы для военной авиации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.