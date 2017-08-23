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Алексинский химкомбинат будет разрабатывать материалы для военной авиации
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексинский химкомбинат будет разрабатывать материалы для военной авиации

Соглашение с авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина подписано на военно-техническом форуме «Армия 2017».

В рамках международного военно-технического форума «Армия 2017» между «Алексинским химическим комбинатом» и «Авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина» («Ил») заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Предприятия будут выполнять совместные опытно-конструкторские и технологические работы, и создавать технические разработки, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса. Совместная работа предприятий по разработке перспективных изделий уже началась.

По условиям соглашения, «Алексинский химкомбинат» будет оказывать авиационному комплексу организационную и научно-техническую помощь в получении образцов новых материалов, резино-технических изделий, композитных материалов, опытных образцов деталей, а также консультировать специалистов «Ила» в части их применения.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:16 +3
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