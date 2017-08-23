Погода в Туле 24 августа: похолодание, дождь и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг будет облачно, местами дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Ожидается похолодание – ночью от 10 до 15 градусов тепла, днём – не более 20.

Атмосферное давление стабильно ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.