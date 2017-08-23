Чиновники заплатят алексинцу за покусанного бродячей собакой сына

Фото из архива Myslo и Алексея Шитикова.

Алексинский городской суд рассмотрел иск местного жителя Алексея Шитикова. Этой зимой его 12-летнего сына покусали бродячие собаки.

Мужчина выяснил: у администрации не были заключены контракты на отлов бездомных собак. Через суд он потребовал у администрации возместить моральный и материальный ущерб и признать бездействие чиновников незаконным.

В суде озвучили, что по закону*, за неисполнение обязательства по регулированию численности безнадзорных животных органы местного самоуправления несут ответственность.

Суд установил, что момент происшествия, то есть 22 января 2017 года, контракт на отлов бродячих животных у администрации МО г. Алексин не был заключен.

Его заключили только 2 февраля, через две недели после происшествия.

Истцу не удалось подтвердить в суде наличие материального вреда (он планировал вернуть деньги за порванные джинсы и покупку перевязочного материала).

Суд решил удовлетворить требования истца к администрации муниципального образования г. Алексин частично.

Бездействие Алексинской администрации по осуществлению мероприятий по охране здоровья людей, выразившееся в непринятии мер по отлову безнадзорных животных, в суде было признано незаконным.

Суд решил взыскать с администрации МО г. Алексин в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Алексей Шитиков – Я считаю, что это хоть небольшой, но шажок к справедливости! Хочется дать совет всем, кого, не дай Бог, покусают бродячие собаки. Обязательно вызывайте полицию на место, чтобы зафиксировать факт нападения. Собирайте все чеки, выписки, справки. Заручитесь поддержкой свидетелей.

Напомним, 22 января 2017 года сына Алексея Шитикова, Севу, на улице покусала бродячая собака. Myslo уже рассказывал об этом случае.



Фото места происшествия.

Собака прокусила мальчику ногу.

Сразу после происшествия, в январе 2017 года, Алексей Шитиков рассказывал Myslo:

– Мой 12-летний сын Всеволод шёл с прогулки в микрорайоне Бор города Алексин. Неподалёку от детского сада №7 на него набросилась бродячая собака и укусила за ногу. Подбежала еще целая стая собак! Сын еле отбился.

Но самое главное, что буквально за несколько дней до случившегося я в сети Twitter официально обращался с заявлением к администрации муниципального образования город Алексин по поводу угрозы бродячих собак. На что мне ответили, что конкурс на отлов собак закончился и теперь отлавливать бродячих собак будут только после проведения конкурса на нового подрядчика.

После укуса собаки Алексей обращался к алексинским чиновникам, чтобы они добровольно возместили ущерб. Но администрация не усмотрела связи между фактом укуса и обязанностями администрации.

* Федеральный закон от 6.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от 30.05.2015 года № 64-ФЗ).

Федеральный закон от 30.05.2015 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Тульской области от 3.06.2013 года №1952-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»