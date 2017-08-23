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В Щёкино ГАЗ сбил мальчика на самокате
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щёкино ГАЗ сбил мальчика на самокате

Ребенок двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

22 августа примерно в 13.00 в Щёкино возле дома № 1 на улице Советской 30-летний водитель автомобиля ГАЗ 2705 сбил 12-летнего мальчика.

Ребенок двигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, водитель в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:06 +1
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