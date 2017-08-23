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В Тулу на фестиваль «Улыбнись, Россия!» приедут звезды мирового кино
Фото из архива Myslo.

В Тулу на фестиваль «Улыбнись, Россия!» приедут звезды мирового кино

В наш город, уже по традиции, съедутся знаменитые актеры и режиссеры.

22 августа под председательством министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению XVIII открытого российского фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!».

В этом году фестиваль пройдет с 14 по 20 октября. Туляков и гостей региона ждут интересные встречи, творческие вечера и лучшие комедийные фильмы.

Президент фестиваля, кинорежиссёр Алла Сурикова, сообщила, что сейчас ведутся переговоры с рядом деятелей киноискусства.

Ожидается, что гостями кинопраздника станут Сергей Шакуров, Гоша Куценко, Чулпан Хаматова, Карен Шахназаров, Всеволод Шиловский, Борис Грачевский, Светлана Светличная, Федор Добронравов, Эммануил Виторган, Елена Воробей и др.

В этом году впервые на фестиваль приедут звезды мирового кино, а в конкурсный показ, помимо отечественных, войдут и зарубежные комедии.

В их числе – фильмы из Франции, Киргизии, Армении, Италии, Казахстана, Германии, Индии, Белоруссии.

В рамках фестиваля состоится вечер памяти советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова, встреча с астрологом Тамарой Глобой, мастер-классы с известными телеведущими, режиссёрами, сценаристами.

Фестивальные площадки будут работать не только в Туле, но и в некоторых районах области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +4
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