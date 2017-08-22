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Тульские полицейские провели массовую облаву на нелегалов

Тульские полицейские провели массовую облаву на нелегалов

За время рейда правоохранители проверили документы более чем у 200 мигрантов.

В Туле, на улице Пирогова сотрудники УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из регионального УФСБ, Управления Росгвардии по Тульской области и специалистами Роспотребнадзора провели массовый рейд.

Цель профилактического мероприятия – выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами. Были проверены документы у порядка 200 иностранцев, некоторые из них были доставлены в отдел полиции «Центральный».

Сейчас полицейские проводят работу по установлению обстоятельств их нахождения на территории региона. По итогам проверки в судебном порядке будет принято решение об их дальнейшем пребывании либо выдворении за пределы страны.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:39 +4
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Место
Тулаулица Пирогова

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