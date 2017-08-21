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Тульский Росреестр рассказал о типичных ошибках кадастровых инженеров

Тульский Росреестр рассказал о типичных ошибках кадастровых инженеров

Нестыковки в цифрах и неправильное оформление документов – самые распространённые причины приостановления кадастрового учёта.

Сотрудники регионального Управления Росреестра выяснили, что большинство решений о приостановлении кадастрового учёта принимаются из-за ошибок, допущенных кадастровыми инженерами. Вот самые распространённые из них:

  • отсутствие номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых работ,
  • отсутствие номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
  • границы земельного участка, который ставится на учёт, пересекают границы другого участка,
  • отсутствует обоснование согласования местоположения границ земельного участка,
  • неверно выбрана процедура образования земельного участка,
  • не представлено полное обоснование необходимости исправления реестровой ошибки,
  • неверно указан кадастровый номер участка и его площадь,
  • неверно указан вид разрешенного использования образуемого участка.

В случае приостановления кадастрового учёта на объект недвижимости или земельный участок, владелец не имеет права производить какие-либо сделки, а также проводить строительные и ремонтные работы, требующие согласования с государственными органами – например, прокладку инженерных сетей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 0
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