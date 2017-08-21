Тульский Росреестр рассказал о типичных ошибках кадастровых инженеров

Нестыковки в цифрах и неправильное оформление документов – самые распространённые причины приостановления кадастрового учёта.

Сотрудники регионального Управления Росреестра выяснили, что большинство решений о приостановлении кадастрового учёта принимаются из-за ошибок, допущенных кадастровыми инженерами. Вот самые распространённые из них:

отсутствие номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых работ,

отсутствие номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,

границы земельного участка, который ставится на учёт, пересекают границы другого участка,

отсутствует обоснование согласования местоположения границ земельного участка,

неверно выбрана процедура образования земельного участка,

не представлено полное обоснование необходимости исправления реестровой ошибки,

неверно указан кадастровый номер участка и его площадь,

неверно указан вид разрешенного использования образуемого участка.

В случае приостановления кадастрового учёта на объект недвижимости или земельный участок, владелец не имеет права производить какие-либо сделки, а также проводить строительные и ремонтные работы, требующие согласования с государственными органами – например, прокладку инженерных сетей.