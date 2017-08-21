Тульский Росреестр рассказал о типичных ошибках кадастровых инженеров
Нестыковки в цифрах и неправильное оформление документов – самые распространённые причины приостановления кадастрового учёта.
Сотрудники регионального Управления Росреестра выяснили, что большинство решений о приостановлении кадастрового учёта принимаются из-за ошибок, допущенных кадастровыми инженерами. Вот самые распространённые из них:
- отсутствие номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых работ,
- отсутствие номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
- границы земельного участка, который ставится на учёт, пересекают границы другого участка,
- отсутствует обоснование согласования местоположения границ земельного участка,
- неверно выбрана процедура образования земельного участка,
- не представлено полное обоснование необходимости исправления реестровой ошибки,
- неверно указан кадастровый номер участка и его площадь,
- неверно указан вид разрешенного использования образуемого участка.
В случае приостановления кадастрового учёта на объект недвижимости или земельный участок, владелец не имеет права производить какие-либо сделки, а также проводить строительные и ремонтные работы, требующие согласования с государственными органами – например, прокладку инженерных сетей.
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