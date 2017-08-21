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В Алексине в аварии погиб мотоциклист
Фото: dnepr.info

В Алексине в аварии погиб мотоциклист

После столкновения с «семёркой» мотоцикл врезался в припаркованную «Газель».

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне, 20 августа, около полудня. 22-летний молодой человек, управляя отечественной «семёркой», при выезде с прилегающей территории нарушил ПДД – не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом.

Легковушка столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 19-летнего юноши. После столкновения мотоцикл врезался в припаркованную на обочине «Газель». Прибывшие на место медики доставили мотоциклиста в Алексинскую районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался от полученных травм.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 +1
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