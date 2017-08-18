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В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

19 и 20 августа в городе будут дежурить Роман Мурзин и Валерий Дорожкин.

В эту субботу, 19 августа, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В воскресенье, 20 августа, за порядком в областной столице проследит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

 

 

 

 

 

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.

сегодня, в 16:53 0
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