В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

19 и 20 августа в городе будут дежурить Роман Мурзин и Валерий Дорожкин.

В эту субботу, 19 августа, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В воскресенье, 20 августа, за порядком в областной столице проследит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.