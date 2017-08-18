В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
19 и 20 августа в городе будут дежурить Роман Мурзин и Валерий Дорожкин.
В эту субботу, 19 августа, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.
В воскресенье, 20 августа, за порядком в областной столице проследит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.
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