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Арсеналец Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории
Фото из архива Myslo.

Арсеналец Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.

26 августа после матча с пермским «Амкаром» 23-летний форвард отправится в расположение национальной команды.

1 сентября черногорцы на выезде сыграют против Казахстана (начало в 19.00), 4 сентября сборная Черногории примет Румынию (начало в 21.45).

После шести туров черногорцы (группа E) занимают второе место, имея в активе 10 очков. 

В этом сезоне в составе «Арсенала» Джорджевич провел пять матчей. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:57 +1
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