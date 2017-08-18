Фото из архива Myslo.
Арсеналец Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.
26 августа после матча с пермским «Амкаром» 23-летний форвард отправится в расположение национальной команды.
1 сентября черногорцы на выезде сыграют против Казахстана (начало в 19.00), 4 сентября сборная Черногории примет Румынию (начало в 21.45).
После шести туров черногорцы (группа E) занимают второе место, имея в активе 10 очков.
В этом сезоне в составе «Арсенала» Джорджевич провел пять матчей.
вчера, в 11:49, 29 1474 6
16 августа, в 15:54, 21 580 2
16 августа, в 12:02, 35 2718 1
15 августа, в 11:18, 8 780 3
Другие статьи по темам
Люди
Место