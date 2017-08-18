Арсеналец Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич вызван в сборную Черногории для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2018 года.

26 августа после матча с пермским «Амкаром» 23-летний форвард отправится в расположение национальной команды.

1 сентября черногорцы на выезде сыграют против Казахстана (начало в 19.00), 4 сентября сборная Черногории примет Румынию (начало в 21.45).

После шести туров черногорцы (группа E) занимают второе место, имея в активе 10 очков.

В этом сезоне в составе «Арсенала» Джорджевич провел пять матчей.