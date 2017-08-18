Тульские велогонщики завоевали очередные медали на чемпионате России

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Программа третьего дня была насыщена индивидуальными спринтерскими гонками. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Действующий чемпион Европы в этом виде трекового велоспорта — Павел Якушевский — в финале соревнований в трех попытках оказался сильнее туляка Александра Дубченко, представляющего команду MARATHON-TULA. Бронзовую награду завоевал Шейн Перкинс (австралиец, получивший в этот день гражданство РФ).

В соревнованиях среди женщин не было равных серебряной призерке Олимпийских игр, многократной чемпионке мира и Европы — Дарье Шмелевой. Она оставила на втором месте тулячку Татьяну Киселеву. Бронза на счету Анастасии Сухаревой.

Индивидуальный спринт:

Павел Якушевский Александр Дубченко Шейн Перкинс

Индивидуальный спринт: