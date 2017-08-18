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Тульские велогонщики завоевали очередные медали на чемпионате России

Тульские велогонщики завоевали очередные медали на чемпионате России

Татьяна Киселева и Александр Дубченко добыли серебро в индивидуальном спринте.

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Программа третьего дня была насыщена индивидуальными спринтерскими гонками. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Действующий чемпион Европы в этом виде трекового велоспорта — Павел Якушевский — в финале соревнований в трех попытках оказался сильнее туляка Александра Дубченко, представляющего команду MARATHON-TULA. Бронзовую награду завоевал Шейн Перкинс (австралиец, получивший в этот день гражданство РФ).

В соревнованиях среди женщин не было равных серебряной призерке Олимпийских игр, многократной чемпионке мира и Европы — Дарье Шмелевой. Она оставила на втором месте тулячку Татьяну Киселеву. Бронза на счету Анастасии Сухаревой.

Индивидуальный спринт:

  1. Павел Якушевский
  2. Александр Дубченко
  3. Шейн Перкинс

Индивидуальный спринт:

  1. Дарья Шмелева
  2. Татьяна Киселева
  3. Анастасия Сухарева
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +2
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