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«Лицедеи» посетят фестиваль «Среднерусская возвышенность»

«Лицедеи» посетят фестиваль «Среднерусская возвышенность»

В воскресенье 20 августа на сцене фестиваля «Среднерусская возвышенность» пройдет настоящее шоу от театра клоунады «Лицедеи».

Этот проект был основан в 70-х годах XX века, провозгласив и новый жанр — театральная клоунада. Один из создателей «Лицедеев» — Вячеслав Полунин, известный во всем мире клоун и мим.

С гастролями театр объездил всю Россию, а также побывал в США, Колумбии, Бразилии, Гонконге, Китае, Вьетнаме, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Дании, Австрии, Японии, Новой Зеландии, Кубе, Швейцарии, Чехии, Польше, Болгарии, Финляндии, Израиле, Канаде и Люксембурге.

Смешные и яркие выступления очень быстро полюбились публике разных возрастов. Взрослые и дети бросали все свои дела и бежали к экранам телевизоров, когда показывали знаменитые номера «Асисяй» или «Голубые канарейки».

С 2009 года знаменитый театр «Лицедеи» обрел постоянную площадку в одноименном здании в Санкт-Петербурге. Поэтому многие туристы, отдыхая в Северной столице с детьми, заранее планируют посещение этого места. Туляки и гости региона имеют возможность увидеть легендарных артистов недалеко от дома — на фестивале «Среднерусская возвышенность» в международном туристическом центре «Золотой город» в Веневском районе. Да еще и по привлекательной цене.

На официальном сайте театра стоимость билетов достигает
2000 рублей, а у вас есть шанс посетить выступление «Лицедеев»
всего за 500 рублей,
да ещё и побывать в уникальном туристическом комплексе
«Золотой город».

Вход на фестиваль «Среднерусская возвышенность» по воскресеньям — 500 рублей. Дети — до 6 лет бесплатно, а с 6 до 10 лет — стоимость билета составляет всего 250 рублей.

Купить билет

 

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 16.00.

сегодня, в 18:00 −1
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