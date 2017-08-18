Городские улицы назовут в честь тульских оружейников

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Вопрос о появлении в Туле улиц Александра Ганичева, Геннадия Денежкина и Василия Грязева рассмотрят депутаты городской Думы.

18 августа, в Тульском государственном музее оружия прошло заседание Совета Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России».

Председатель Совета Николай Макаровец отметил, что итогом одного из заседаний стала договоренность с Главой города о возможности присвоения городским улицам имен известных тульских оружейников.

На сегодняшний день в регионе работают 25 оборонно-промышленных предприятий. В отрасли заняты более 35 тысяч человек.

Вопрос о присвоении городским улицам имен тульских оружейников Александра Ганичева, Геннадия Денежкина и Василия Грязева рассмотрят члены комиссии по историческому наследию и городской топонимии администрации города, после чего он будет вынесен на рассмотрение депутатов Тульской городской Думы.