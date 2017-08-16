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Перинатальный центр в Туле закроется на месяц
Фото: lianozovo.mos.ru

Перинатальный центр в Туле закроется на месяц

Регистрация рождения с 16 августа по 12 сентября будет проходить по адресу: проспект Ленина, 91.

С 16 августа по 12 сентября 2017 года ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» закрывается на дезинфекцию и ремонт. В связи с этим регистрация рождения будет проходить по адресу: Тула, проспект Ленина, 91.

Прием граждан осуществляется:

  • понедельник-пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30;
  • суббота: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30;
  • воскресенье — выходной день.

Подробнее по телефону 35−53−17.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:43 +1
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