Перинатальный центр в Туле закроется на месяц

Фото: lianozovo.mos.ru

Регистрация рождения с 16 августа по 12 сентября будет проходить по адресу: проспект Ленина, 91.

С 16 августа по 12 сентября 2017 года ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» закрывается на дезинфекцию и ремонт. В связи с этим регистрация рождения будет проходить по адресу: Тула, проспект Ленина, 91.

Прием граждан осуществляется:

понедельник-пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30;

суббота: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30;

воскресенье — выходной день.

Подробнее по телефону 35−53−17.