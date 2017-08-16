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Из горящего дома в Богородицке пожарные спасли четырех детей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома в Богородицке пожарные спасли четырех детей

Причина пожара устанавливается.

16 августа в Богородицке загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже в четырехэтажном доме на улице Ленина. Об этом в 11.16 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через три минуты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, с огнем удалось справиться в 11.22.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано восемь человек, из них четверо – дети.


В результате происшествия закоптилась ванная комната, сгорела стиральная машина. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:47 +2
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