Из горящего дома в Богородицке пожарные спасли четырех детей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

16 августа в Богородицке загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже в четырехэтажном доме на улице Ленина. Об этом в 11.16 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через три минуты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, с огнем удалось справиться в 11.22.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано восемь человек, из них четверо – дети.



В результате происшествия закоптилась ванная комната, сгорела стиральная машина. Причина возгорания устанавливается.