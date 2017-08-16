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В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили таксистов

В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили таксистов

За время рейда было выявлено почти 300 нарушений!

С 7 по 13 августа на территории Тульской области сотрудники ГИБДД провели рейд «Такси». Основная цель данного мероприятия - профилактика нарушений в сфере пассажирских перевозок, осуществляемых водителями легковых и маршрутных такси.

В результате рейда было выявлено 297 правонарушений, среди которых 71 факт осуществления перевозок легковым такси без госрегистрации или без специального разрешения, 42 факта незаконной установки фонаря легкового такси.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, без прохождения технического осмотра транспортного средства свою деятельность осуществляли 23 водителя такси, также выявлено 24 транспортных средства с техническими неисправностями. 

В отношении всех правонарушителей составлены административные материалы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +2
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