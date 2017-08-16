На тульской набережной может появиться гончарная мастерская

15 августа прошло очередное общественное обсуждение проекта «Тульская набережная». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона, администрации города, предприниматели.

Директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Ринат Крюков напомнил, что в регионе проходит конкурс на лучшие бизнес-идеи. Участие в нем могут принять предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на территории Тульской области, не имеют задолженности в налоговых органах и работают в сфере организации досуга, отдыха и спорта.

К участию не допускаются кредитные организации, инвестиционные фонды. Критерии оценки представленных бизнес-идей: аргументированность, актуальность, возможность достижения намеченных результатов, потенциал для создания рабочих мест и др. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября.

Председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов рассказал, что местные архитекторы высказались за создание при реализации проекта «Тульская набережная» единого стиля нестационарных торговых объектов длительного размещения. Это необходимо, для того, чтобы представленные на конкурс бизнес-идеи соответствовали общей концепции. По словам председателя комитета, это предложение необходимо обсудить более предметно, в том числе с участием архитекторами бюро Wowhaus.

Народный мастер России, предприниматель, руководитель Центра традиционного тульской керамики Елена Палевская рассказала о своей бизнес-идее – создании гончарной мастерской.

«Мы представляем проект в сфере культуры и отдыха, творчества. В Туле керамическое производство насчитывает пять веков, тульский изразец – это тоже бренд, пусть пока и не очень известный. Тульская набережная может стать для нас уникальной площадкой», — сказала Елена Палевская.

По ее словам, это новая точка притяжения для туризма. Креативный отдых развивается во всем мире. Палевская также отметила, что социальный и культурный эффект от проекта «Тульская набережная» многократно окупит все затраты. В летнее время мастерская может организовывать лекции и практические занятия на свежем воздухе.

Напомним, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждение проекта будет проходить в течение месяца. График мероприятий можно посмотреть здесь.