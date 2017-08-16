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Туляков приглашают в Центральный парк на фестиваль рыжеволосых
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают в Центральный парк на фестиваль рыжеволосых

Посетителей ждет большая развлекательная программа.

26 августа в Центральном парке пройдет фестиваль рыжеволосых — «Золото нации». В программе:

  • «рыжестрация» на фонтанной площади в 14.00,
  • интересные мастер-классы, аквагрим, детская анимационная программа.

Яркое открытие фестиваля и концертная программа начнется в 14.30.

Особенностью праздника станет мастер-класс от танцевального дома BM1 и выступление группы «Крава».

Зарегистрироваться можно по номеру телефона 25−81−81.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 +6
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