Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают в Центральный парк на фестиваль рыжеволосых
Посетителей ждет большая развлекательная программа.
26 августа в Центральном парке пройдет фестиваль рыжеволосых — «Золото нации». В программе:
- «рыжестрация» на фонтанной площади в 14.00,
- интересные мастер-классы, аквагрим, детская анимационная программа.
Яркое открытие фестиваля и концертная программа начнется в 14.30.
Особенностью праздника станет мастер-класс от танцевального дома BM1 и выступление группы «Крава».
Зарегистрироваться можно по номеру телефона 25−81−81.
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