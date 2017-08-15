Какие улицы Тулы обесточат 16 августа
Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о проведении профилактических и ремонтных работ. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Н. Руднева, 62, 64-в, 64-а, 64-б,
- пр-т Ленина, 115, 111,
- ул. Металлургов, 55-а, 49-б, 65-а, 57-а, 59, 63-а, 61-а, 55, 57, 61, 63,
- ул. Приупская, 9-в, 11-б,
- пр-д Металлургов, 4, 6,
- п. Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.),
- ул. Ленинградская, 6,
- п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Володарского, 5, 7, 9,
- 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 22-39,
- 6-й пр-д, 19-30,
- 8-й пр-д, 27,
- ул. Комарова, 1, 2, 2-а,
- ул. Белинского, 5-39 (нечётн.), 6-32 (чётн.),
- ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
- Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.),
- 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-25, 61-78,
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.).
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