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Тульский Роспотребнадзор проверяет качество школьных товаров

Тульский Роспотребнадзор проверяет качество школьных товаров

Для исследований отобрано 47 образцов детской одежды, обуви, канцтоваров и школьных портфелей. Шесть из них не соответствуют предъявляемым требованиям.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии нового учебного года ведётся контроль качества продукции, предназначенной для детей и подростков. Для  лабораторных исследований отобрано 47 образцов детской одежды, обуви, канцтоваров и рюкзаков.

Три пары детской обуви были забракованы специалистами. Три школьных рюкзака также не соответствуют требованиям. Пять из шести товаров изготовлены в Китае, на одном информация о производителе отсутствует.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают родителям школьников, что переноска книг и ученических принадлежностей в ученическом ранце на спине способствует более равномерному распределению нагрузки и формированию правильной осанки.

Размеры ранцев, рюкзаков, портфелей для обучающихся начальных классов должны отвечать следующим требованиям:

  • длина (высота) – 300-360 мм,
  • высота передней стенки – 220-260 мм,
  • ширина – 60-100 мм,
  • длина плечевого ремня, не менее – 600-700 мм,
  • ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм не менее – 35-40 мм).

Вес портфелей и ранцев для учащихся начальных классов должен быть не более 600-700 грамм, для школьников средних и старших классов – не более килограмма. Безопасный для здоровья вес содержимого школьного рюкзака или портфеля не должен превышать для учащихся 3-6 классов – 2,2 кг, 7-8 классов – 3,3 кг, 9-11 классов – 3,7 кг.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 0
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