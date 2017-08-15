В Рязани накрыли группу наркодилеров из Тульской области
Трое мужчин снимали квартиры в Рязани и работали «закладчиками».
В официальном сообщении пресс-службы УМВД по Рязанской области говорится:
– Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили активность, характерную для организации распространения наркотиков растительного и синтетического происхождения через тайники-«закладки».
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному сбыту наркотиков причастны трое молодых людей.
Парни в возрасте от 28 до 32 лет приехали из Тульской области и арендовали в Рязани две квартиры недалеко друг от друга. Сотрудники полиции установили, что 27-летний парень выполнял у них роль «старшего» — он с помощью сети интернет получал бесконтактным способом из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их по небольшим упаковкам и передавал приятелям для распространения через «закладки» на улицах жилых массивов на окраинах Рязани.
Полицейские задержали трех злоумышленников в момент передачи расфасованных наркотиков для дальнейшего распространения.
В ходе обследования жилищ злоумышленников и при личном досмотре сотрудники полиции обнаружили около сотни небольших упаковок с порошкообразными и пастообразными веществами.
Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили и подготовили к распространению 546 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, среди которых были «экстази» и кокаин.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемых взяли по стражу.
Напомним, недавно Myslo рассказывал читателям, как туляков вербуют на работу «закладчиками». Один из сотрудников редакции откликнулся на объявление о работе «курьером»: оказалось, ему предлагали работу «кладмена». Причем «вакансия» на тот момент была как раз в Рязани.
Вполне возможно, задержанные – туляки, которые как раз и клюнули на «вакансию»...