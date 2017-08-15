В Рязани накрыли группу наркодилеров из Тульской области

В официальном сообщении пресс-службы УМВД по Рязанской области говорится:

– Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили активность, характерную для организации распространения наркотиков растительного и синтетического происхождения через тайники-«закладки».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному сбыту наркотиков причастны трое молодых людей.

Парни в возрасте от 28 до 32 лет приехали из Тульской области и арендовали в Рязани две квартиры недалеко друг от друга. Сотрудники полиции установили, что 27-летний парень выполнял у них роль «старшего» — он с помощью сети интернет получал бесконтактным способом из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их по небольшим упаковкам и передавал приятелям для распространения через «закладки» на улицах жилых массивов на окраинах Рязани.

Полицейские задержали трех злоумышленников в момент передачи расфасованных наркотиков для дальнейшего распространения.

В ходе обследования жилищ злоумышленников и при личном досмотре сотрудники полиции обнаружили около сотни небольших упаковок с порошкообразными и пастообразными веществами.

Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили и подготовили к распространению 546 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, среди которых были «экстази» и кокаин.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемых взяли по стражу.

из истории вопроса

Напомним, недавно Myslo рассказывал читателям, как туляков вербуют на работу «закладчиками». Один из сотрудников редакции откликнулся на объявление о работе «курьером»: оказалось, ему предлагали работу «кладмена». Причем «вакансия» на тот момент была как раз в Рязани.

Вполне возможно, задержанные – туляки, которые как раз и клюнули на «вакансию»...