новости
новости
Регистрация
Житель Ефремова погиб от удара молнии на Байкале

Житель Ефремова погиб от удара молнии на Байкале

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Сегодня, 14 августа, днем на острове Ольхон от удара молнии погиб 20-летний житель Ефремова. В пресс-службе УМВД России по Иркутской области рассказали, что молодой человек скончался в больнице. Туда его доставили с территории Сарайского пляжа.

По предварительной информации, во время грозы парень решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил заряд молнии. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремовБайкал
Прочее
погиб от удара молнииполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Евгений Авилов встретился с жителями территории «Иншинское»
Евгений Авилов встретился с жителями территории «Иншинское»
Какие меры поддержки могут получить тульские предприниматели?
Какие меры поддержки могут получить тульские предприниматели?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.