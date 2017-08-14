Житель Ефремова погиб от удара молнии на Байкале
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Сегодня, 14 августа, днем на острове Ольхон от удара молнии погиб 20-летний житель Ефремова. В пресс-службе УМВД России по Иркутской области рассказали, что молодой человек скончался в больнице. Туда его доставили с территории Сарайского пляжа.
По предварительной информации, во время грозы парень решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил заряд молнии. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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