Евгений Авилов встретился с жителями территории «Иншинское»

Фото: Алексея Пизярева

11 августа прошла встреча жителей территории «Иншинское» с главой администрации города Тулы Евгением Авиловым. На вопросы жителей также ответили представители министерств правительства Тульской области, руководители управлений и отделов администрации Тулы, представители ресурсных организаций.

Мероприятие началось с вручения Благодарственных писем главы администрации города Тулы активным жителям.

За первые шесть месяцев 2017 года в населенных пунктах территории «Иншинское» выполнены работы по щебенению дорог в д. Харино, д. Петрово, д. Ратово, д. Судаково. Отремонтировано асфальтовое покрытие административной площади в п. Иншинский, подъездной автодороги к пос. Рассвет и автодороги от п. Южный до оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина, проходящей через населенные пункты д. Кураково и пос. Лесной. Выполнен ремонт асфальтовой срезкой в населенных пунктах: д. Верхнее Елькино, д. Нижняя Китаевка, д. Уваровка, д. Нижняя Китаевка.

ТОС «Юрьево» занял второе место на общегородском конкурсе по благоустройству «Чистый дом, чистый двор, чистый регион». Жители получили в подарок четыре уличных тренажера на свою детскую площадку.

В проект «Народный бюджет-2017» вошли шесть объектов. В настоящее время ведутся работы по щебенению дорог в д. Труново и д. Пятницкое. Уже выполнены и приняты работы на двух объектах: ремонт дороги в асфальте по ул. Придорожной д. Хопилово и ул. Новой в п. Рассвет. Пройдут работы по асфальтированию дороги в д. Горюшино.

На сегодняшний день для участия в проекте «Народный бюджет-2018» уже готовятся семь заявок от жителей территории. Основной темой заявок по-прежнему остается ремонт сельских дорог.

По муниципальной программе «Большая Тула – Светлый город» в текущем году выполнены работы по установке восьми светильников уличного освещения и четыре электроопоры в населенных пунктах: д. Судаково, 2-й проезд Шмидта; д. Харино, ул. Центральная, д.89а, ул. Цветочная д.8. Подготовлен предварительный перечень объектов по строительству уличного освещения для включения в программу «Большая Тула – Светлый город» на 2018 год. Всего же в 2017 году на территории Большой Тулы в рамках программы выполнено работ на 200 млн рублей. На 2018 год уже включены работ более чем на 130 млн рублей, перечень формируется.

Из 60 населенных пунктов, расположенных на территории 31 не имеет централизованного водоснабжения. На сегодняшний день практически завершены работы по ремонту семи колодцев в д. Труфаново, д. Беликово, д. Садки, д. Кожино, д. Верхнее Елькино и д. Борзуново (два колодца).

Туляки поблагодарили администрацию за тот объем работ, который реализован на территории «Иншинское» за последние два года, а также обратились с вопросами и просьбами.

Одной из главных задач, которую предстоит решить на территории «Иншинское», является ремонт и замена сооружений водоснабжения и водоотведения. По словам главы администрации города Тулы Евгения Авилова, в рамках исполнения дорожных карт муниципальной программы «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований» работы на территории будут окончены до 2020 года.

Жители деревни Хмелевое рассказали, что территорию заброшенной птицефабрики «Рассвет» превратили в свалку. Трубы, некогда составляющие коммуникационную сеть производства, сейчас срезаны и лежат на территории. Ежедневно на бывшую фабрику приезжают КАМАЗы и сгружают мусор. Поручение разобраться в ситуации и предъявить собственнику земельного участка предписание по ликвидации стихийной свалки было дано Управлению по административно-техническому надзору.

Микрорайон «Петровский квартал», рассчитанный на 15 000 человек, сейчас активно заселяется. Но в микрорайоне пока нет медицинских учреждений. Жителям новостроек пояснили, что вопрос в стадии решения: уже ко Дню города в Иншинском будут открыты педиатрический и терапевтический участок от Рассветской амбулатории. Сейчас городские власти прорабатывают транспортный маршрут, по которому жители Петровского смогут добираться до поселка. По мнению Евгения Авилова, при сдаче в поселке или районе должны быть больницы, полиция, школы и детский сад.

В поселке Рассвет реконструируют баскетбольную площадку. Евгений Авилов рассказал, что площадка будет большая, современная, красивая. В ближайшее время там будет уложено новое асфальтовое и резиновое покрытия, с четырех сторон площадку огородят, установят новые лавочки и баскетбольные щиты. При этом глава администрации попросил жителей детей и взрослых бережно относиться к оборудованию. Также глава администрации поручил включить в программу следующего года обустройство хоккейной коробки поселка пластиковыми бортами. Жители Мызы попросили главу администрации обустроить ограждение баскетбольной площадке. Евгений Авилов сказал, что работы будут выполнены.

Жители задали интересующие их вопросы специалистам министерств регионального правительства, руководителям профильных управлений и отделов администрации города Тулы, а также получили брошюры и буклеты с полезной информацией.