Сотрудники ДПС проверили, как туляки перевозят детей в автомобилях

За время рейда было выявлено семь нарушений.

13 августа сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге» провели рейд «Самый главный пассажир».

Мероприятие проводилось для профилактики совершения ДТП с участием детей-пассажиров, а также для выявления и пресечения фактов нарушения правил перевозки детей.

За время рейда сотрудники ДПС выявили семь фактов перевозки детей ненадлежащим образом.

За указанное нарушение полагается штраф — 3000 рублей — в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

госавтоинспекция

Напоминаем, что 12 июля в ПДД вступили изменения, касающиеся правил перевозки детей. Согласно изменениям, перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Стоит не забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.