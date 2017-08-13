Фото Дмитрия Чербы.
В Мясново состоялся авиафестиваль «Тульское небо»
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В субботу, 12 августа, на аэродроме «Мясново» прошел массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо».
Туляки увидели показательные полеты авиамоделистов и планеристов, сверхлегкой авиации, соревнования на точность приземления сверхлегких летательных аппаратов, турнир по классическому парашютному спорту и стрельбе из пневматической винтовки.
А еще зрители приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.
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