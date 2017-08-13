В Мясново состоялся авиафестиваль «Тульское небо»

Фото Дмитрия Чербы.

В субботу, 12 августа, на аэродроме «Мясново» прошел массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо».

Туляки увидели показательные полеты авиамоделистов и планеристов, сверхлегкой авиации, соревнования на точность приземления сверхлегких летательных аппаратов, турнир по классическому парашютному спорту и стрельбе из пневматической винтовки.

А еще зрители приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.