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В Мясново состоялся авиафестиваль «Тульское небо»
Фото Дмитрия Чербы.

В Мясново состоялся авиафестиваль «Тульское небо»

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В субботу, 12 августа, на аэродроме «Мясново» прошел массовый спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо».

Туляки увидели показательные полеты авиамоделистов и планеристов, сверхлегкой авиации, соревнования на точность приземления сверхлегких летательных аппаратов, турнир по классическому парашютному спорту и стрельбе из пневматической винтовки.

А еще зрители приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.

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