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В Ликёрке Лофт прошел фестиваль красок Холи
фото Светланы Дзюбиной.

В Ликёрке Лофт прошел фестиваль красок Холи

Юные туляки собрались на фестиваль красок, чтобы окунуться в красочную атмосферу загадочной Индии.

Фестиваль красок Холи состоялся сегодня на территории Ликерки Лофт. Фестиваль красок родом из Индии. Это праздник любви, жизни, свободы, радости и, конечно, вечной молодости.
 
Суть праздника проста: участники обсыпают друг друга сухой и яркой краской, желая друг другу счастья и радости в жизни. Действие проходило под зажигательные индийские ритмы. 
 

Алина Левченко

Я на празднике уже не в первый раз. Здесь весело, все желают друг другу добра и делают мир ярче.

Полина Сардарян

Я здесь впервые. Я хотела показать праздник своей 4-летней дочери. Это очень интересно! Здесь можно измазаться красками и при этом пожелать всем чего-то хорошего. Я в первую очередь обсыпала свою дочку, пожелав ей безграничного счастья!

На праздник собрались певцы и танцоры из Тулы и Новомосковска. Организаторы подготовили зрителям немало сюрпризов и флешмоб.
 
Ежегодно праздник Холи проходит по всему миру, собирая тысячи участников.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 20:13 0
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