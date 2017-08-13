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Тульский умелец смастерил самодельный катер
Фото: Алексея Пирязева

Тульский умелец смастерил самодельный катер

Это судно может вместить 4 пассажиров.

Юрий Овсянников — тульский умелец — работает мастером на сборочном участке тульского ЦКБА. Как и каждого человека, у Юрия есть хобби. 15 лет он восстанавливал старые машины. Ему нравилось из «убитых» автомобилей создавать шедевр. Он давно сбился со счета, сколько машин обрели в его талантливых руках новую жизнь.

Юрия всегда интересовал отдых на воде. Живописные просторы пляжей Тульской области завораживали и помогали восстановить силы.

Два года назад ему пришла идея создать свой собственный катер для недолгих туристических прогулок и рыбалки, чтобы не таскать с собой палатку.

Небольшое судно должно было стать частью летнего отдыха для его семьи и друзей. На небольшом катере Юрий хотел бороздить водные просторы Селигера и Ахтуба. На одном из форумов судостроителей он нашел единомышленников.

- На создание чертежей у меня ушло почти 1,5 года. Все это время я изучал технологию и готовил проект. Работы по сборке судна развернулись в гараже, где я установил деревянный стапель. После работы каждый день собирал катер своей мечты из водостойкой фанеры и стеклопластика — стеклоткани, пропитанной смолой. Все материалы на постройку судна я заказывал в Санкт-Петербурге, — рассказывает Юрий.

Спустя пять месяцев упорной работы самодельное судно было готово. В июле 2017 года тульский умелец впервые спустил на воду свой 4-х местный катер.

Первыми пассажирами стали инспекторы ГИМС, которые «пытали» судно: инспекторы исследовали крен, перекладку руля, оснащение лодки, то, как катер ведет себя на ходу. Через 2 часа испытания были окончены, и судно получило номера.

В планах Юрия модернизировать катерок: поставить тент, лобовое стекло и более мощный движок. А в следующем году испытать свое судно на волнах Селигера.

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Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 1
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 2
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 3
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 4
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 5
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 6
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 7
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 8
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 9
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 10
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 11
Самодельный катер Юрия Овсянникова, Фото: 12
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:35 +7
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