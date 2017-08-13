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Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал»

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу оружейников.

Молодежная команда «Арсенала» добыла первую победу в сезоне. Подопечные Вадима Гаранина обыграли сверстников из «Урала» со счетом 2:0.

Отметим, что в первом тайме гости остались в меньшинстве — арбитр удалил Кобзева за фол на Ивакине. Под занавес тайма «Урал» мог открыть счет в матче: Юсупов в штрафной сфолил на сопернике, арбитр назначил пенальти. Михаил Левашов угадал направление мяча и спас команду.

Во втором тайме оружейники забили два гола в ворота гостей. Отметились Ивакин и Антипов.

«Арсенал» — мол. — «Урал» — мол. Екатеринбург — 2:0 (0:0)

13 августа. Тула. Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 220 зрителей. Судья Максим Перезва (Раменское).

Голы: Ивакин (52, с пенальти, 1:0), Антипов (73, 2:0).

На 38-й минуте Юсупов не реализовал пенальти (вратарь)

«Арсенал»: Левашов, Аджоев (Максумов, 46), Ярмолицкий (Осипов, 46), Борисов, Доронин (Мингазов, 63), Максименко (Антипов, 68), Мельников (Лобзин, 46), Веприков, Ивакин (Потапов, 82), Кабахидзе (Исаев, 46), Клементьев.

«Урал»: Тимофеев, Боровков, Кочнев (Некрасов, 84), Чернов (Бердников, 46), Горин, Исраелян (Галимов, 72), Муромский (Голубцов, 63), Власенко (Шептий, 63), Кобзев, Юсупов (Белоус, 79), Щербаков (Кириллов, 74).

Предупреждения: Тимофеев (16), Доронин (25), Кабахидзе (37), Борисов (62), Галимов (90+), Клементьев (90+).

Удаление: Кобзев (15).

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