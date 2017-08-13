Уроженец Богородицка больше недели находится под завалами рудника «Мир» в Якутии

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О судьбе 41-летнего Виталия Куликова ничего неизвестно с 4 августа.

4 августа в Мирном (Якутия) на алмазном руднике «Мир» произошел прорыв воды. Из «чаши» отработанного карьера в шахту попало до 300 тысяч кубометров воды. В этот момент под землей находились 142 человека. Спасатели подняли на поверхность 133 шахтера. Спустя сутки из подземного плена удалось выбраться еще одному горняку. Судьба восьмерых человек остается неизвестной. Об этом пишет портал «Якутск вечерний».

Среди пропавших — уроженец Богородицка 41-летний Виталий Куликов.

Он переехал в Якутию после окончания ТулГУ по специальности «Горный строитель» со специализацией «Геотехнологии и строительство подземных сооружений».

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха, спасательная операция на руднике не прекращается ни на минуту. Горноспасатели ведут поиск горняков на двух горизонтах на глубине от 500 до 650 метров. Ситуация осложняется тем, что грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Затопленные участки обследуют водолазы.

Разрушения в шахте, с которыми сталкиваются спасатели, говорят о мощи селевого потока.

Буровые станки полтонны весом срывало с места и уносило на 250−300 метров.

Обломки горного оборудования, механизмов, металлоконструкций вперемежку с глинистой массой, обрушившейся в шахту, заполняют практически все выработки.

Под землей горноспасатели совместно с работниками рудника разбирают завалы, постепенно продвигаясь по горным выработкам, обследуя каждый метр.

«Разбор завалов идёт трудно. Работаем вручную. Чтобы расчистить участок и продвинуться хотя бы на шаг, приходится резать крупногабаритные конструкции, растаскивать валуны, вывозить всё это. Физически невозможно ускорить этот процесс. Работать очень тяжело, но от спуска в шахту никто ещё не отказался», — рассказал командир отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС России Сергей Громов.

За минувшие сутки на одном из участков, чтобы продвинуться на 18 метров, пришлось вырезать и транспортировать на поверхность 120 погонных метров трубопроводов разных диаметров. На другом участке с учётом разбора завалов удалось продвинуться на 80 метров.

За счет движения грунтовых вод в аварийный рудник продолжает прибывать вода. Объем ее поступления составляет 1000−1200 кубометров в час. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, вентиляционный режим в местах поисковых работ в норме, температура воздуха +12.

На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут телефон горячей линии 8 (4112) 39-99-99.