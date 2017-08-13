Погода в Туле 14 августа: жара, гроза и небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 августа в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза.

Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозе — местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днём — от +26 до +31 градуса. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Напомним, что из-за грозы, сильного ветра и жары в Тульской области объявлен желтый уровень опасности.