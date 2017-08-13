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Где в Туле 14 августа отключат электричество

Где в Туле 14 августа отключат электричество

Работники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

  • ул. Комсомольская, 226, 228, 230, 232;
  • ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а;
  • Промышленный пр-зд, 32, 34, 36;
  • ул. Токарева, 86-а, 86-б
  • д. Волохово (Насосная ТНИТИ)
  • п. Призаводской Рудник
  • п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2−26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22−28 (чётн.), 23−37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1−7-а (нечётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3−7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2−22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1−28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50−64 (чётн.)
  • ул. Горсовета, 1−107 (нечётн.), 2−76 (чётн.);
  • ул. 1-я Криволученская, 1, 3;
  • 3-й пр-зд Н. Островского, 2−14 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
  • ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.);
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 1−13.
вчера, в 22:27 0
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