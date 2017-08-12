В Тульском кремле стартовали еженедельные районные выставки-ярмарки

фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мероприятие «Кремлевское подворье» будет проводиться каждую субботу еженедельно до 23 декабря.

Каждую субботу, начиная с сегодняшнего дня и по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».

Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку. Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.

Местом проведения станет Тульский кремль.

Расписание дней муниципальных образований в Тульском кремле «Кремлевское подворье»