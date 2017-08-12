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В Тульском кремле стартовали еженедельные районные выставки-ярмарки
фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском кремле стартовали еженедельные районные выставки-ярмарки

Мероприятие «Кремлевское подворье» будет проводиться каждую субботу еженедельно до 23 декабря.

Каждую субботу, начиная с сегодняшнего дня и по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».

Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку. Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.

Местом проведения станет Тульский кремль.

Расписание дней муниципальных образований в Тульском кремле «Кремлевское подворье»

№ п/п

Дата и время проведения мероприятий

Ответственный организатор

1.                 

12.08.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования город Тула

2.                 

19.08.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования город Ефремов

3.                 

26.08.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Ясногорский район

4.                 

02.09.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Кимовский район

5.                 

16.09.2017

с 11.00 до 13.00

администрация муниципального образования Арсеньевский район

6.                 

16.09.2017

с 13.30 до 15.30

администрация муниципального образования Белевский район

7.                 

16.09.2017

с 16.00 до 18.00

администрация муниципального образования Дубенский район

8.                 

23.09.2017

с 11.00 до 13.00

администрация муниципального образования Богородицкий район

9.                 

23.09.2017

с 13.30 до 15.30

администрация муниципального образования Веневский район

10.            

23.09.2017

с 16.00 до 18.00

администрация муниципального образования Щекинский район

11.            

30.09.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Каменский район

12.            

30.09.2017

с 14.30 до 17.30

администрация муниципального образования Киреевский район

13.            

07.10.2017

с 11.00 до 13.00

администрация муниципального образования город Новомосковск

14.            

07.10.2017

с 13.30 до 15.30

администрация муниципального образования Плавский район

15.            

14.10.2017

с 11.00 до 13.00

администрация муниципального образования город Алексин

16.            

14.10.2017

с 13.30 до 15.30

администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район

17.            

28.10.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Чернский район

18.            

11.11.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования город Донской

19.            

18.11.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Узловский район

20.            

25.11.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Заокский район

21.            

02.12.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Суворовский район

22.            

09.12.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Куркинский район

23.            

16.12.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Воловский район

24.            

23.12.2017

с 11.00 до 14.00

администрация муниципального образования Одоевский район

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:20 +3
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