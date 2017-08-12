В Тульском кремле стартовали еженедельные районные выставки-ярмарки
Мероприятие «Кремлевское подворье» будет проводиться каждую субботу еженедельно до 23 декабря.
Каждую субботу, начиная с сегодняшнего дня и по 23 декабря, в Туле будут проходить дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».
Мероприятия будут представлять собой выставку-ярмарку. Туляков и гостей города ждет развлекательная программа: презентации муниципальных образований, ярмарки-продажи товаров местных производителей с дегустацией, новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в музейно-выставочном комплексе, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, тематические концерты творческих коллективов.
Местом проведения станет Тульский кремль.
Расписание дней муниципальных образований в Тульском кремле «Кремлевское подворье»
|
№ п/п
|
Дата и время проведения мероприятий
|
Ответственный организатор
|
1.
|
12.08.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования город Тула
|
2.
|
19.08.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования город Ефремов
|
3.
|
26.08.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Ясногорский район
|
4.
|
02.09.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Кимовский район
|
5.
|
16.09.2017
с 11.00 до 13.00
|
администрация муниципального образования Арсеньевский район
|
6.
|
16.09.2017
с 13.30 до 15.30
|
администрация муниципального образования Белевский район
|
7.
|
16.09.2017
с 16.00 до 18.00
|
администрация муниципального образования Дубенский район
|
8.
|
23.09.2017
с 11.00 до 13.00
|
администрация муниципального образования Богородицкий район
|
9.
|
23.09.2017
с 13.30 до 15.30
|
администрация муниципального образования Веневский район
|
10.
|
23.09.2017
с 16.00 до 18.00
|
администрация муниципального образования Щекинский район
|
11.
|
30.09.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Каменский район
|
12.
|
30.09.2017
с 14.30 до 17.30
|
администрация муниципального образования Киреевский район
|
13.
|
07.10.2017
с 11.00 до 13.00
|
администрация муниципального образования город Новомосковск
|
14.
|
07.10.2017
с 13.30 до 15.30
|
администрация муниципального образования Плавский район
|
15.
|
14.10.2017
с 11.00 до 13.00
|
администрация муниципального образования город Алексин
|
16.
|
14.10.2017
с 13.30 до 15.30
|
администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район
|
17.
|
28.10.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Чернский район
|
18.
|
11.11.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования город Донской
|
19.
|
18.11.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Узловский район
|
20.
|
25.11.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Заокский район
|
21.
|
02.12.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Суворовский район
|
22.
|
09.12.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Куркинский район
|
23.
|
16.12.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Воловский район
|
24.
|
23.12.2017
с 11.00 до 14.00
|
администрация муниципального образования Одоевский район