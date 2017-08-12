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Три человека погибли в ДТП под Товарково в Тульской области
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Три человека погибли в ДТП под Товарково в Тульской области

Еще два человека получили травмы и доставлены в медучреждение.

Дорожно-транспортное происшествие на повороте на поселок Товарково Богородицкого района произошло сегодня около 11 часов утра.  

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, водитель «Лада Калина» не успел затормозить на повороте. Стараясь избежать столкновения с припаркованным на обочине KIA Ceed, автомобиль  оказался на встречной полосе, где врезался в «УАЗ Патриот».

По предварительным данным, в результате аварии погибли трое пассажиров, ехавших в «Лада Калина». Еще двое – пассажиры «УАЗа» доставлены в медучреждение.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:41 +1
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