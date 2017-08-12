В День оружейника 15 российским авторским коллективам вручат в Туле премию им. С.И. Мосина

Всего на получение премии была подана 121 заявка, в том числе 35 из них представляют другие регионы России

11 августа под руководством первого заместителя губернатора - президента Ассоциации научных и технических общественных объединений Тульской области им. С.И. Мосина Юрия Андрианова состоялось заседание Комитета по присуждению премии в области разработок военной техники, технологий и оборудования.

В числе участников заседания - коллективы авторов, представляющие предприятия регионального оборонно-промышленного комплекса Тульской области и образовательные организации. Среди них – АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», АО «НПО «СПЛАВ», АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулатомаш», ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ООО «ЭСТ-ПРИМ, АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук», АО «Научно производственного объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», АО «Уральский завод транспортного машиностроения».

По итогам 2016 года представлено 19 коллективных работ авторов от 23 предприятий и организаций. Ещё один претендент был заявлен на персональную премию.

Всего же заявки подали 121 человек, в том числе 35 из них представляют другие регионы России - Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург.

По итогам обсуждений и голосования Комитетом принято решение поддержать заявки на соискание Мосинской премии в 2016 году от 15 авторских коллективов. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в сентябре в рамках празднования Дня оружейника.

Премия им. С.И. Мосина первоначально была учреждена в Российской империи в 1902 году для присуждения разработчикам оружия и людям, внёсшим вклад в повышение обороноспособности России. В этом году отмечается 115 лет с момента её основания. Награждение лауреатов производилось в Санкт-Петербурге и прекратилось после Февральской революции в 1917 году. Возобновлена в СССР в 1960 году как отраслевая общественная премия для поощрения отечественных конструкторов, инженерно-технических работников, авторских и трудовых коллективов за большие достижения в разработке и производстве вооружений и военной техники, создание и внедрение новых технологий. С 1999 года присуждается ежегодно.

Вручается в городе-герое Туле — историческом центре оружейной промышленности страны. С 1960 года премией удостоено более 2500 лауреатов, в том числе такие всемирно известные конструкторы-оружейники, как И.Я. Стечкин, М.Т. Калашников, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, Е.А. Ганичев, H.A. Макаровец, Г.А. Денежкин и многие другие. Это признание профессиональным сообществом заслуг авторских коллективов тульских оружейников в создании новейших образцов вооружений. Премия имени С.И. Мосина не только имеет существенное значение для Тульской области, но и является «знаком качества» для работ инженеров и конструкторов всех регионов России, создающих оборонную продукцию.

Непосредственная работа по приёму заявок, их отбору и присуждению премии осуществляется Комитетом по присуждению премии, формируемым Общественной организацией «Ассоциация научных и технических общественных объединений Тульской области им. С.И. Мосина» по согласованию с правительством Тульской области.