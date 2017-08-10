В селе Высокое под Тулой появилась новая детская площадка

Фото: Дмитрия Дзюбина.

Небольшой луг в центре села Высокое Большой Тулы всегда был излюбленным местом местной детворы. Огорчало местных жителей одно — играть детям было негде. В конце июня 2017 года жители Высокого обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой построить в селе детскую площадку. Спустя несколько дней работа закипела. И вот сегодня, 10 августа, состоялось долгожданное открытие площадки для игр маленьких сельчан. Для них в центре Высокого установили качели, горку и турникет.

Ольга Астапова, староста села Высокое - В селе появилось много детей, а играть им было негде. Мы обратились в конце июня к губернатору Алексею Дюмину с просьбой установить для детишек площадку. И уже в начале июля ее начали устанавливать. А сегодня - уже открытие!

Нина Барсукова, жительница села Высокое - Это такое счастье для детей! Раньше им гулять было негде, они скучали, а теперь такое раздолье! Их теперь сюда постоянно тянет, и мы рады.