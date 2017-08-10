новости
новости
Регистрация
В селе Высокое под Тулой появилась новая детская площадка
Фото: Дмитрия Дзюбина.

В селе Высокое под Тулой появилась новая детская площадка

При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и фонда развития Тульской области «Перспектива» в центре села установили качели, горку и турникет.

Небольшой луг в центре села Высокое Большой Тулы всегда был излюбленным местом местной детворы. Огорчало местных жителей одно — играть детям было негде. В конце июня 2017 года жители Высокого обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой построить в селе детскую площадку. Спустя несколько дней работа закипела. И вот сегодня, 10 августа, состоялось долгожданное открытие площадки для игр маленьких сельчан. Для них в центре Высокого установили качели, горку и турникет.

Ольга Астапова, староста села Высокое

- В селе появилось много детей, а играть им было негде. Мы обратились в конце июня к губернатору Алексею Дюмину с просьбой установить для детишек площадку. И уже в начале июля ее начали устанавливать. А сегодня - уже открытие!

Нина Барсукова, жительница села Высокое

Нина Барсукова, жительница села Высокое

- Это такое счастье для детей! Раньше им гулять было негде, они скучали, а теперь такое раздолье! Их теперь сюда постоянно тянет, и мы рады.

Ольга Балашова, местная жительница

- Площадка отлично сделана. Здесь очень много различных горок, лазалок, качелей. Отличный подарок для нашей деревни. Благодарим от всей души тех, кто ее сделал, наши дети очень довольны. У нас в селе теперь есть своя площадка, и она не хуже многих городских!

Галерея
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 1
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 2
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 3
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 4
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 5
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 6
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 7
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 8
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 9
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 10
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 11
Открытие детской площадки в селе Высокое, Фото: 12
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
Открытие детской площадкифонд Перспектива
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
село ВысокоеТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое жителей Новомосковска вскрыли «пятёрку» и украли аккумулятор
Двое жителей Новомосковска вскрыли «пятёрку» и украли аккумулятор
Туляки жалуются в Роспотребнадзор на некачественные товары и коммунальщиков
Туляки жалуются в Роспотребнадзор на некачественные товары и коммунальщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.