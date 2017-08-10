В селе Высокое под Тулой появилась новая детская площадка
При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и фонда развития Тульской области «Перспектива» в центре села установили качели, горку и турникет.
Небольшой луг в центре села Высокое Большой Тулы всегда был излюбленным местом местной детворы. Огорчало местных жителей одно — играть детям было негде. В конце июня 2017 года жители Высокого обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой построить в селе детскую площадку. Спустя несколько дней работа закипела. И вот сегодня, 10 августа, состоялось долгожданное открытие площадки для игр маленьких сельчан. Для них в центре Высокого установили качели, горку и турникет.
Ольга Астапова, староста села Высокое
- В селе появилось много детей, а играть им было негде. Мы обратились в конце июня к губернатору Алексею Дюмину с просьбой установить для детишек площадку. И уже в начале июля ее начали устанавливать. А сегодня - уже открытие!
Нина Барсукова, жительница села Высокое
- Это такое счастье для детей! Раньше им гулять было негде, они скучали, а теперь такое раздолье! Их теперь сюда постоянно тянет, и мы рады.
Ольга Балашова, местная жительница
- Площадка отлично сделана. Здесь очень много различных горок, лазалок, качелей. Отличный подарок для нашей деревни. Благодарим от всей души тех, кто ее сделал, наши дети очень довольны. У нас в селе теперь есть своя площадка, и она не хуже многих городских!