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Двое жителей Новомосковска вскрыли «пятёрку» и украли аккумулятор

Двое жителей Новомосковска вскрыли «пятёрку» и украли аккумулятор

Ранее судимые молодые люди были задержаны полицейскими. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела МВД России по Новомосковску с заявлением о краже обратился житель райцентра. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2105», припаркованного во дворе дома, был украден аккумулятор.

Ущерб от совершенного преступления составил 5 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – ими оказались двое 19-летних нигде не работающих, ранее судимых местных жителей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ворам грозит до пяти лет колонии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 0
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