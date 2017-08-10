Двое жителей Новомосковска вскрыли «пятёрку» и украли аккумулятор

В дежурную часть отдела МВД России по Новомосковску с заявлением о краже обратился житель райцентра. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2105», припаркованного во дворе дома, был украден аккумулятор.

Ущерб от совершенного преступления составил 5 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – ими оказались двое 19-летних нигде не работающих, ранее судимых местных жителей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ворам грозит до пяти лет колонии.