Тульских подростков обучают искусству карвинга

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульском «Техникуме технологий пищевых производств» стартовали обучающие занятия по карвингу для подростков. Искусство фигурной резки фруктов и овощей постигают 14 учащихся образовательных учреждений города.

Целей у мероприятия две – организация интересного и полезного досуга для несовершеннолетних во время летних каникул, и профессиональная ориентация школьников.

Ребята с удовольствием приобретают навыки работы с продуктами питания, изучают основы новой для себя профессии. В дальнейшем они смогут подробно познакомиться с работой поваров и технологов пищевого производства и освоить соответствующую специальность.

справка myslo

Карвинг (от англ. carving – «вырезание») в кулинарии – искусство художественной резки по овощам и фруктам. Специалисты по карвингу могут создавать фруктовые букеты, которые становятся впечатляющим украшением праздничного стола и оригинальным сюрпризом для гостей банкетов, приёмов и торжеств.