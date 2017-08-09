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Тульских подростков обучают искусству карвинга
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульских подростков обучают искусству карвинга

Занятия организованы отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации Тулы.

В тульском «Техникуме технологий пищевых производств» стартовали обучающие занятия по карвингу для подростков. Искусство фигурной резки фруктов и овощей постигают 14 учащихся образовательных учреждений города.

Целей у мероприятия две – организация интересного и полезного досуга для несовершеннолетних во время летних каникул, и профессиональная ориентация школьников.

Ребята с удовольствием приобретают навыки работы с продуктами питания, изучают основы новой для себя профессии. В дальнейшем они смогут подробно познакомиться с работой поваров и технологов пищевого производства и освоить соответствующую специальность.

справка myslo

Карвинг (от англ. carving – «вырезание») в кулинарии – искусство художественной резки по овощам и фруктам. Специалисты по карвингу могут создавать фруктовые букеты, которые становятся впечатляющим украшением праздничного стола и оригинальным сюрпризом для гостей банкетов, приёмов и торжеств.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +3
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