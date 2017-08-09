Тульский банк уличили в ущемлении прав клиентов

В договор кредитования были включены пункты, нарушающие права потребителей.

В рамках плановой проверки в отношении одного из тульских банков Управлением Роспотребнадзора по Тульской области были выявлены нарушения действующего законодательства.

В частности, в договор о предоставлении потребительского кредита оказались включены условия, ущемляющие права потребителя – условия договора могли быть изменены в одностороннем порядке, а комиссионное вознаграждение могло быть списано со сторонних счетов клиента.

В итоге юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, представители банка обратились в Арбитражный суд, который признал постановление о назначении штрафа законным.