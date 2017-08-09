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Житель Белёва проведёт два года в колонии за нападение на полицейского

Житель Белёва проведёт два года в колонии за нападение на полицейского

Ранее судимый мужчина повалил оперативника на пол и причинил ему телесные повреждения.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему ранее судимому жителю д. Зайцево Белевского района.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, 28 февраля полицейские прибыли в дом осужденного – им сообщили, что тот угрожает своей матери. Правоохранители попытались урезонить пьяного мужчину. Неожиданно тот схватил одного из оперативников за ноги, повалил на пол и причинил ему телесные повреждения.

С учётом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, суд назначил мужчине по совокупности наказания два года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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