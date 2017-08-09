Тульские школьники смогут оплачивать обеды пластиковой картой

В городской администрации обсудили вопросы организации школьного питания в новом учебном году.

По итогам аукциона была определена подрядная организация, которая будет оказывать услуги по организации питания в образовательных учреждениях Тулы. За питание тульских школьников будет отвечать ООО «Торговый дом СПП». Эта фирма уже третий год занимается обеспечением школ продуктами питания.

В ходе совещания чиновники также обсудили проект «Школьная карта», который уже был успешно реализован в «Центре образования № 3». Это инновационная карточная система оплаты питания учащихся через электронный терминал.

Использование пластиковой карты отменяет процесс сбора наличных средств за завтраки и обеды, а также позволяет следить за их целевым расходованием. До конца года «школьную карту» планируют ввести во всех образовательных учреждениях Тулы.

Подрядчик планирует модернизировать пищеблоки, сделать дизайнерское оформление в столовых, поставить новое оборудование, инвентарь и посуду в «Центр образования №25» и «Центр образования №40».