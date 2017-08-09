В Славном заканчивается ремонт протекающих крыш восьми домов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Руководитель тульской Госжилинспекции Алексей Бирюлин и директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева проинспектировали ход ремонта кровли в домах посёлка Славный.

Местные жители 14 июня обратились за помощью к губернатору Алексею Дюмину во время его визита в Арсеньевский район. Они пожаловались на постоянные протечки и сырость в квартирах. Глава региона поручил провести ремонт в течение двух месяцев.

В одном из них кровля была заменена полностью, в остальных семи требовалась частичная замена покрытия в рамках текущего ремонта. В пяти домах работы завершены, по остальным трем ремонт в высокой степени готовности. Жильцы подтвердили, что все отремонтированные крыши успешно прошли испытание дождем.