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В Славном заканчивается ремонт протекающих крыш восьми домов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Славном заканчивается ремонт протекающих крыш восьми домов

На пяти объектах работы полностью завершены. Обновлённая кровля уже прошла испытание непогодой.

Руководитель тульской Госжилинспекции Алексей Бирюлин и директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева проинспектировали ход ремонта кровли в домах посёлка Славный.

Местные жители 14 июня обратились за помощью к губернатору Алексею Дюмину во время его визита в Арсеньевский район. Они пожаловались на постоянные протечки и сырость в квартирах. Глава региона поручил провести ремонт в течение двух месяцев.

В одном из них кровля была заменена полностью, в остальных семи требовалась частичная замена покрытия в рамках текущего ремонта. В пяти домах работы завершены, по остальным трем ремонт в высокой степени готовности. Жильцы подтвердили, что все отремонтированные крыши успешно прошли испытание дождем.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +2
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Алексей ДюминАлексей БирюлинЮлия Федосеева
Место
Тульская областьпоселок Славный

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