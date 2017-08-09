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В Тульской области пропала девушка
Фото lizaalert.org

В Тульской области пропала девушка

Ее местонахождение неизвестно с 7 августа.

26-летняя жительница Щекино Мария Трифонова в понедельник, 7 августа, выехала из дома на автомобиле Mazda 3 серебристого цвета. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.

Рост 157 см, волосы длинные светлые, глаза голубые.

Особые приметы: татуировка на шее.

Была одета в светло-голубые джинсы, белую футболку, черную кофту и светло-зеленые балетки.

Любую информацию о местонахождении девушки можно сообщить по телефонам: 112, 02 или 8 (800) 700-54-52.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:10 +3
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Тульская областьЩекино

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