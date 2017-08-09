В Тульской области пропала девушка

Фото lizaalert.org

Ее местонахождение неизвестно с 7 августа.

26-летняя жительница Щекино Мария Трифонова в понедельник, 7 августа, выехала из дома на автомобиле Mazda 3 серебристого цвета. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.

Рост 157 см, волосы длинные светлые, глаза голубые.

Особые приметы: татуировка на шее.

Была одета в светло-голубые джинсы, белую футболку, черную кофту и светло-зеленые балетки.

Любую информацию о местонахождении девушки можно сообщить по телефонам: 112, 02 или 8 (800) 700-54-52.