Фото lizaalert.org
В Тульской области пропала девушка
Ее местонахождение неизвестно с 7 августа.
26-летняя жительница Щекино Мария Трифонова в понедельник, 7 августа, выехала из дома на автомобиле Mazda 3 серебристого цвета. С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно.
Рост 157 см, волосы длинные светлые, глаза голубые.
Особые приметы: татуировка на шее.
Была одета в светло-голубые джинсы, белую футболку, черную кофту и светло-зеленые балетки.
Любую информацию о местонахождении девушки можно сообщить по телефонам: 112, 02 или 8 (800) 700-54-52.
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