За полгода тульский Роспотребнадзор изъял из оборота 4 тонны некачественных продуктов

В региональном управлении ведомства подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года.

За это время инспекторы провели 631 проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей, 45 из них прошли в плановом порядке. В ходе 510 мероприятий было выявлено порядка двух тысяч нарушений.

Из оборота изъято более 4 тонн некачественных пищевых продуктов, а также 1200 единиц непродовольственных товаров. В отношении виновных лиц вынесено 862 постановления об административном правонарушении, общая сумма штрафов составила 3,1 млн. рублей.

В рамках судебной защиты прав потребителей Управлением в качестве истца подано 27 исковых заявлений в интересах граждан. В пользу потребителей присуждено порядка 8,5 млн рублей.

В качестве исключительной меры воздействия на недобросовестных продавцов инспекторы подали в суд три заявления о прекращения предпринимательской деятельности. Одно из них было удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.