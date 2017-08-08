В тульской больнице умер мужчина, которого долго везла «скорая»

Медики доставили пенсионера в приёмный покой в состоянии церебральной комы. Через неделю он скончался. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, повлекших смерть 62-летнего мужчины по пункту «В» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, 16 июня прошлого года пенсионер, находясь в поликлинике городской больницы № 13, почувствовал себя плохо. Была вызвана бригада скорой помощи, пациента доставили в «Тульскую городскую клиническую больницу им. Д.Я. Ваныкина» с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральная кома.

Пациент был осмотрен врачом-неврологом, проведено РКТ головного мозга. 24 июня мужчина, несмотря на проведенное лечение, скончался от внутримозгового кровоизлияния. В ходе проверок были выявлены нарушения в действиях работников скорой помощи.

Бригада ехала на вызов дольше 20 минут, что является недопустимым, а работники больницы не были оповещены о проведении исследований и необходимости направления больного в реанимацию.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее стало известно об аналогичном случае в Ефремовском районе – там медики не потрудились сделать ЭКГ пациенту с жалобами на боль в груди. Через два дня тот умер от инфаркта.